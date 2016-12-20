"Шахтар" має намір зіграти матч Ліги Європи з "Сельтою" в Харкові

Донецький "Шахтар" має намір провести домашній матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти іспанської "Сельти" на харківському СК "Металіст". Про це повідомляє Sport Arena, посилаючись на директора "Шахтаря" з маркетингу та комунікацій Юрія Свиридова.

Раніше Харків отримав від УЄФА дозвіл на проведення міжнародних матчів. Однак найближчим часом представники організації повинні здійснити ще один інспекційний візит на СК "Металіст", після чого "Шахтар" прийме остаточне рішення про місце проведення матчу проти "Сельти".

"Найближчими днями відбудеться Site Visit УЄФА на ОСК "Металіст" у Харкові. Якщо за його підсумками будуть отримані позитивні рекомендації, то матч 1/16 Ліги Європи "Шахтар" - "Сельта" пройде в Харкові", - сказав Свиридов.

Нагадаємо, раніше "Шахтар" проводив свої домашні матчі єврокубків у Львові. В 1/16 фіналу Ліги Європи донецька команда зустрінеться з "Сельтою" з Віго. Перший матч пройде в Іспанії 16 лютого, у відповідь 23 лютого в Україні.