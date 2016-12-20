Аргентинець Тевес обжене Роналду і Мессі в списку найбільш високооплачуваних футболістів світу

Аргентинський форвард "Бока Жуніорс" Карлос Тевес переходить у китайський "Шанхай Шеньхуа" і стане найбільш високооплачуваним футболістом світу. Про це повідомляє Daily Mail.

За даними видання, зарплата 32-річного Тевеса в новому клубі складе 615 тисяч англійських фунтів (763,5 тисячі доларів) на тиждень.

Раніше високооплачуваним футболістом світу вважався аргентинський нападник китайського "Хебей Форчун" Есекіель Лавессі. Його зарплата складає 577 тисяч євро (620 тисяч доларів) на тиждень.

При цьому, форвард мадридського "Реала" Кріштіану Роналду заробляє 427 тисяч євро (460 тисяч доларів) на тиждень, а форвард "Барселони" Ліонель Мессі - 316 тисяч євро (338,5 тисячі доларів) на тиждень.

Нагадаємо, Карлос Тевес раніше кілька років виступав за європейські клуби - англійські "Вест Хем", "Манчестер Юнайтед" і "Манчестер Сіті", а також туринський "Ювентус". Крім того, форвард з 2004 року виступає за збірну Аргентини.