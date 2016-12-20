Захисник київського "Динамо" продовжить кар'єру в чемпіонаті Греції

Захисник київського "Динамо" Євген Селін сьогодні має офіційно стати гравцем грецького "Астероса", повідомляє gazzetta.gr.

Футболіст раніше приїхав у Грецію і вже провів перше тренування зі своєю новою командою. Ймовірно, Селін перейде в "Астерос" на правах оренди, оскільки його контракт з "Динамо" закінчується в січні 2018 року.

Нагадаємо, Селін перейшов в "Динамо" в 2011 році з полтавської "Ворскли", але з різних причин не зміг закріпитися в основному складі команди. Після того, як головним тренером киян став Сергій Ребров, Селіна два рази здавали в оренду - спочатку в харківський "Металіст" у першій половині 2015 року, а потім у грецький "Платаніас" на сезон 2015/16.

Влітку 2016 року Селін відмовився йти з "Динамо" на правах оренди, розраховуючи знову поборотися за місце в основі київської команди. Однак у першій половині сезону 2016/17 захисник жодного разу не з'явився на полі в складі "біло-синіх".