АПЛ. "Ліверпуль" вирвав перемогу у "Евертона" у міському дербі
23:59, 19 грудня 2016Футбол
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В останньому матчі 17-го туру туру чемпіонату Англії перемогу "Червоним" приніс гол Садіо Мане в додатковий час.
Садио Мане забиває гол "Евертону" / Reuters
"Ліверпуль" обіграв "Евертон" у гостьовому матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок завершився з рахунком 0:1.
Єдиний гол у зустрічі був забитий на третій доданій хвилині гри, коли півзахисник "Ліверпуля" Садіо Мане вдало зіграв на добиванні після того, як його партнер Даніель Старрідж влучив у штангу.
Перемога дозволила "Ліверпулю" повернутися на друге місце в турнірній таблиці, "Евертон" залишився на дев'ятій позиції.
Становище лідерів:
1. Челсі - 43;
2. Ліверпуль - 37;
3. Манчестер Сіті - 36;
4. Арсенал - 34;
5. Тоттенхем - 33;
6. МЮ - 30.
Нагадаємо, попередні матчі 17-го туру відбулися у минулі вихідні.
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