АПЛ. "Ліверпуль" вирвав перемогу у "Евертона" у міському дербі

"Ліверпуль" обіграв "Евертон" у гостьовому матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок завершився з рахунком 0:1.

Єдиний гол у зустрічі був забитий на третій доданій хвилині гри, коли півзахисник "Ліверпуля" Садіо Мане вдало зіграв на добиванні після того, як його партнер Даніель Старрідж влучив у штангу.

Перемога дозволила "Ліверпулю" повернутися на друге місце в турнірній таблиці, "Евертон" залишився на дев'ятій позиції.

Становище лідерів:

1. Челсі - 43;

2. Ліверпуль - 37;

3. Манчестер Сіті - 36;

4. Арсенал - 34;

5. Тоттенхем - 33;

6. МЮ - 30.

Нагадаємо, попередні матчі 17-го туру відбулися у минулі вихідні.