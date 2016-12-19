Шовковським цікавилися в "Манчестер Юнайтед" та "Арсеналі"- агент

Колишній воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський мав наприкінці 90-х років кілька пропозицій від європейських клубів. Про це в інтерв'ю "Плюс Спорт" розповів агент голкіпера Шандор Варга.

За словами Варги, після сезону 1997/98, коли "Динамо" двічі розгромило "Барселону" в Лізі чемпіонів, у Шовковського були пропозиції з Туреччини і Бельгії. "Ну це не те, на що заслуговував Олександр. Ні я не хотів його туди продавати, ні Олександр сам не хотів туди йти", - сказав Варга.

Крім того, українцем цікавилися в "Манчестер Юнайтед" і лондонському "Арсеналі", але до конкретної пропозиції гравцеві справа не дійшла.

"Я зустрічався з тодішнім коучем "МЮ" Алексом Фергюсоном, і він дуже високо оцінював талант Шовковського. Говорив, що не проти бачити його своїй команді, стежить за ним, але у "МЮ" в той час був воротар, а голкіперів завжди важко продавати. Також зацікавленість до Олександра виявляв лондонський "Арсенал", але до конкретної пропозиції там справа теж не дійшла", - сказав агент.

Нагадаємо, минулого тижня Олександр Шовковський завершив футбольну кар'єру.