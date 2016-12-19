Московський "Спартак" має намір придбати екс-форварда "Шахтаря"

Московський "Спартак" в січні може підсилитися бразильським екс-форвардом донецького "Шахтаря", а нині футболістом "Мілана" Луїсом Адріано, повідомляє Calciomercato.com.

Російський клуб готовий заплатити за бразильця за 7 мільйонів євро. Керівництво "Мілана" готове відпустити гравця за цю суму грошей.

Нагадаємо, Луїс Адріано перейшов з "Шахтаря" в "Мілан" у 2015 році за 8 мільйонів євро. У нинішньому сезоні під керівництвом Вінченцо Монтелли форвард випав з основного складу "россо-нері".

Кілька тижнів тому Луїс Адріано був номінований на італійську футбольну антипремію "Золота урна".

"Спартак" після 17 турів лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Росії, випереджаючи санкт-петербурзький "Зеніт" на п'ять очок. Останній раз "червоно-білі" ставали чемпіонами РФ в 2001 році.