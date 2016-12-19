Марлос з "Шахтаря" визнаний найкращим гравцем листопада в чемпіонаті України

Півзахисник донецького "Шахтаря" Марлос визнаний найкращим гравцем листопада в чемпіонаті української Прем'єр-ліги (УПЛ), повідомляє офіційний сайт організації.

У голосуванні за найкращого футболіста УПЛ взяло участь близько 5 000 вболівальників. За Марлоса проголосувало 35% респондентів, форвард "Карпат" Густаво Бланко-Лещук набрав 26% голосів, півзахисник "Дніпра" Руслан Ротань - 17%.

Нагадаємо, щомісячний конкурс з визначення найкращого футболіста УПЛ проходить в два етапи - спочатку свій вибір роблять тренери, а потім за запропонованих наставниками кандидатів голосують вболівальники.

У жовтні найкращим футболістом УПЛ був визнаний форвард ФК "Олександрія" Роман Яремчук.