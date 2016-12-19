Європейські футбольні клуби припинили полювання на Ярмоленка

У півзахисника київського "Динамо" Андрія Ярмоленка немає конкретних пропозицій від інших клубів. Про це повідомляє "Динамоманія", посилаючись на агента футболіста Вадима Шаблія.

Раніше інший агент і екс-гравець "Динамо" Сергій Серебренніков заявляв, що Ярмоленка хочуть бачити у своєму склад багато клубів англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, Ярмоленко міг залишити "Динамо" ще раніше, під час попередніх трансферних періодів, але тоді пропозиції, що надійшли "Динамо", не влаштували київський клуб.

Інтерес до Андрія виявляли "Евертон", "Сток Сіті", дортмундська "Боруссія", "Тоттенхем" і ПСЖ. Сам Ярмоленко висловлював зацікавленість у переході, однак кожен раз підписував новий контракт з "Динамо". Діюча угода футболіста з київським клубом закінчується в жовтні 2020 року.

Також додамо, що Андрій Ярмоленко був визнаний найкращим футболістом України 2016 року.