У Гусєва є пропозиції продовжити футбольну кар'єру в Туреччині та США - агент

Екс-півзахисник збірної України Олег Гусєв, який кілька днів тому залишив київське "Динамо", може продовжити кар'єру в Туреччині або США, Про це в інтерв'ю газеті "Сегодня" повідомив агент футболіста Вадим Шаблій.

"Про Олега ми розмовляємо з різними командами. Є варіанти в Америці, Туреччині. Перевагу віддамо найконкретнішій. Швидше за все, все вирішиться після Нового року. Гусєв – той футболіст, якого можна підписувати по одній його сторінці в Вікіпедії", - заявив агент.

Шаблій також зазначив, що Гусєв розлучився з "Динамо" без конфлікту.

"Жодних сварок. Просто у Олега закінчився контракт. Він і так провів чимало років у "Динамо". Тепер його чекає новий етап. Він дуже вдячний столичному клубу, де до нього ставляться як до рідного. Рано чи пізно він повернеться в "Динамо", але вже в якості співробітника клубу", - вважає Шаблій.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про те, що Олег Гусєва залишає київське "Динамо". У півзахисника завершився контракт з клубом, який "Динамо" вирішило не продовжувати.

Гусєв також заявив, що не має наміру продовжувати кар'єру в чемпіонаті України.