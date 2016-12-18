Ла Ліга. "Барселона" розгромила "Еспаньол" в каталонському дербі
Всі лідери турнірної таблиці чемпіонату Іспанії завершили тур перемогами.
"Барселона" завдала розгромної поразки "Еспаньйолу" у матчі 16-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліги). Зустріч завершилася з рахунком 4:1 - у складі переможців дубль зробив Луїс Суарес, а ще по голу на свій рахунок записали Хорді Альба та Ліонель Мессі.
Таким чином, "Барселона" скоротила відставання від "Реала" в турнірній таблиці на три очки, але у мадридців, які сьогодні в Японії виграли Клубний чемпіонат світу, залишається гра в запасі.
Зазначимо, що інші лідери турнірної таблиці - "Севілья", "Атлетіко", "Реал Сосьєдад" і "Вільярреал" - провели матчі вчора.
Результати матчів за участю лідерів:
Барселона - Еспаньол - 4:1 (1:0)
Голи: Суарес (18, 67), Альба (69), Мессі (90) - Лопес (79).
Севілья - Малага - 4:1 (4:0)
Голи: Вьетто (25, 28), Бен Йеддер (34), Витоло (36) - Сандро Рамірес (64).
Гранада - Реал Сосьєдад - 0:2 (0:0)
Голи: Баутіста (56), Хуанмі (69).
Атлетіко - Лас Пальмас - 1:0 (0:0)
Гол: Сауль Ньїгес (59).
Спортинг - Вільярреал - 1:3 (0:2)
Голи: Кармона (89) - Дос Сантос (12), Сансоне (19), Пато (74).
Становище лідерів:
1. Реал - 37;
2. Барселона - 34;
3. Севілья - 33;
4. Вільярреал - 29;
5. Реал Сосьєдад - 29;
6. Атлетіко - 28.