Ла Ліга. "Барселона" розгромила "Еспаньол" в каталонському дербі

"Барселона" завдала розгромної поразки "Еспаньйолу" у матчі 16-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліги). Зустріч завершилася з рахунком 4:1 - у складі переможців дубль зробив Луїс Суарес, а ще по голу на свій рахунок записали Хорді Альба та Ліонель Мессі.

Таким чином, "Барселона" скоротила відставання від "Реала" в турнірній таблиці на три очки, але у мадридців, які сьогодні в Японії виграли Клубний чемпіонат світу, залишається гра в запасі.

Зазначимо, що інші лідери турнірної таблиці - "Севілья", "Атлетіко", "Реал Сосьєдад" і "Вільярреал" - провели матчі вчора.

Результати матчів за участю лідерів:

Барселона - Еспаньол - 4:1 (1:0)

Голи: Суарес (18, 67), Альба (69), Мессі (90) - Лопес (79).

Севілья - Малага - 4:1 (4:0)

Голи: Вьетто (25, 28), Бен Йеддер (34), Витоло (36) - Сандро Рамірес (64).

Гранада - Реал Сосьєдад - 0:2 (0:0)

Голи: Баутіста (56), Хуанмі (69).

Атлетіко - Лас Пальмас - 1:0 (0:0)

Гол: Сауль Ньїгес (59).

Спортинг - Вільярреал - 1:3 (0:2)

Голи: Кармона (89) - Дос Сантос (12), Сансоне (19), Пато (74).

Становище лідерів:

1. Реал - 37;

2. Барселона - 34;

3. Севілья - 33;

4. Вільярреал - 29;

5. Реал Сосьєдад - 29;

6. Атлетіко - 28.