Хет-трик Роналду приніс "Реалу" перемогу на Клубному чемпіонаті світу

Мадридський "Реал" став новим переможцем клубного чемпіонату світу після того, як у фінальному матчі турніру переміг японську "Касиму Антлерс".

Зустріч, що пройшла в японській Йокогамі, складалася непросто для "Реала". Карім Бензема забив гол за мадридців вже на 9-й хвилині зустрічі, але на початку другого тайму "Касима" після двох голів Гаку Сібасакі несподівано вийшла вперед.

Перемогу "Реалу" в матчі та турнірі приніс Кріштіану Роналду. Португальський форвард зробив хет-трик - перший гол він забив в основний час, а ще два - овертаймі. Таким чином, мадридці перемогли з рахунком 4:2.

Цей тріумф став для "Реала" другим в клубному чемпіонаті світу, який проводиться з 2005 року.

Реал (Іспанія) - Касима Антлерс (Японія) 4:2 ОТ (1:1, 1:1, 2:0, 0:0)

Голи: Бензема (9), Роналду (60, з пенальті, 98, 104) - Шибасаки (44, 52)

Р: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос (Начо, 108), Марсело, Модріч (Ковачіч, 106), Каземіро, Кроос, Лукас Васкес (Іско, 81), Бензема, Роналду (Мората, 112);

КА: Согахата, Ніші, Уеда, Шоджі, Ямамото, Ендо (Іто, 102), Шибасакі, Огасавара (Фабрісіо, 67), Нагакі (Акасакі, 114), Каназакі, Дої (Сузукі, 88).

Попередження: Рамос, Каземіро, Карвахаль – Ямамото, Фабрісіо.