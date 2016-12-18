ФІФА розпочала розслідування проти віце-прем'єра Росії Мутка - ЗМІ

Слідча палата комітету з етики ФІФА розпочала попереднє розслідування стосовно віце-прем'єра РФ по спорту і президента Російського футбольного союзу (РФС) Віталія Мутка. Про це повідомляє Daily Mail.

Початок розслідування пов'язане з доповіддю голови незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Річарда Макларена, в якому неодноразово згадується глава РФС.

ФІФА має намір вивчить роль Мутка в державній системі Росії з приховування вживання допінгу спортсменами. Якщо вина чиновника буде доведена, він буде відсторонений від футболу.

Нагадаємо, раніше голова незалежної комісії WADA Річард Макларен представив другу частину своєї доповіді про застосування допінгу росіянами на Олімпіаді-2014 в Сочі.