Нігерійський футболіст "Динамо" веде переговори про перехід до "Црвени Звезди"

Нігерійський півзахисник київського "Динамо" Лукман Аруна може стати гравцем белградської "Црвени Зірки", повідомляє сербське видання Novosti.rs.

Очікується, що переговори мають завершитися в найближчий вівторок. Якщо сторони домовляться, футболіст перейде у сербський клуб на правах вільного агента.

Нагадаємо, Лукман Аруна перейшов до київського "Динамо" з французького "Монако" в 2011 році. За "біло-синіх" він провів 50 матчів у чемпіонаті України, але з приходом на посаду головного тренера команди Сергія Реброва втратив місце в основі.

Після цього нігерієць тричі здавався в оренду - в ужгородську "Говерлу", російський "Анжи" та казахстанську "Астану".

Раніше київське "Динамо" припинило співпрацю з двома ветеранами клубу Олександром Шовковським та Олегом Гусєвим.