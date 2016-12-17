"Ювентус" виграв у "Роми" в центральному матчі туру Серії А

В Італії завершилися матчі 17-го туру чемпіонату Серії А з участю лідерів турнірної таблиці, в яких "Ювентус" переміг "Рому", а "Мілан" несподівано втратив очки у грі з "Аталантою", повідомляє офіційний сайт змагань.

Центральний матч туру відбувся в Турині, де "Ювентус" зумів здолати "Рому". Вирішальний епізод у цьому матчі стався на 14-й хвилині. Гонсало Ігуаїн по центру увійшов в штрафну "Роми", уникнув підкату захисника і точно пробив у лівий від себе кут - 1:0.

В іншому матчі дня ще один представник трійки лідерів "Мілан" приймав вдома "Аталанту" з Бергамо і несподівано втратив очки, зігравши з суперником внічию - 0:0.

Таким чином, "Ювентус" збільшив свій відрив від "Роми" в таблиці на 7 очок (42 проти 35), а від "Мілана" (33) і взагалі до 9-ти балів.

Всі команди провели по 17 ігор.