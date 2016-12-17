Київське "Динамо" підтвердило, що Гусєв залишає команду

Київське "Динамо" підтвердило, що гравець Олег Гусєв залишає клуб, опублікувавши на офіційному сайті лист-подяку президента Ігоря Суркіса на адресу гравця.

"Ми високо цінуємо все зроблене тобою для команди київського «Динамо». Двері клубу завжди залишаються для тебе відкритими, твій футбольний досвід стане у нагоді як нинішнім, так і майбутнім поколінням динамівців. А завершення кар'єри, так само як і кар'єри твоїх зіркових партнерів по команді, буде обов'язково зазначено усіма нами разом з уболівальниками, улюбленцем яких ти був усі ці роки і будеш залишатися завжди", - йдеться в листі.

Читайте такожГусєв може покинути "Динамо" слідом за Шовковським - ЗМІНапередодні повідомлялося про те, що 33-річний півзахисник вже завершив свої виступи за київську команду, незважаючи на те, що його контракт розрахований до літа, і готовий взагалі завершити кар'єру.

Раніше сьогодні Гусєв підтвердив свій відхід зі столичного клубу. Разом з тим, він продовжить кар`єру в закордонному клубі.

Гусєв провів у київському "Динамо" 13 років кар'єри.