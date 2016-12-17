"Лейпциг" обіграв "Герту" і зберіг лідерство в німецькій Бундеслізі

В Лейпцигу завершився матч 15-го туру німецької Бундесліги, в якому РБ Лейпциг обіграв на своєму полі берлінську "Герту" і знову вийшов у лідери турнірної таблиці, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 2:0.

В кінці першого тайму, на 41-й хвилині рахунок відкрив Тімо Вернер, а в середині другого тайму, на 61-й хвилині, Віллі Орбан подвоїв перевагу своєї команди.

Таким чином, "Лейпциг" знову став одноосібним лідером турніру, набравши 36 очок і відірвавшись від "Баварії" (33) на 3 бали в таблиці.

У "Герти" і "Хоффенхайма" - по 27 балів.

"Баварія" свій матч 15-го туру проведе в неділю, 18 грудня.