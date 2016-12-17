"Челсі" виграв у "Крістал Пелас" і зміцнив лідерство в АПЛ
16:23, 17 грудня 2016Футбол
133
Матч завершився з рахунком 1:0.
Коста відкрив рахунок в матчі "Челсі" проти "Крістал Пелас" / Reuters
У Лондоні завершився стартовий матч 17-го туру англійської футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Крістал Пелас" приймав на своєму полі лідера турніру "Челсі" і програв з рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт ліги.
Доля матчу быле вирішена в кінцівці першого тайму.
На 43-й хвилині гол красивим ударом головою після навісу з флангу забив Дієго Коста.
Таким чином, відрив між "Челсі" і переслідувачами в турнірній таблиці збільшився до 9 очок. На рахунку лідера чемпіонату тепер 43 бали.
Ігри за участю інших команд з групи лідерів - "Манчестер Сіті" проти "Арсеналу" і "Евертон" проти "Ліверпуля" відбудуться у неділю, 18 грудня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter