Гусєв залишає "Динамо", але кар'єру завершувати не планує

Півзахисник Олег Гусєв підтвердив інформацію про завершення своєї співпраці з київським "Динамо", повідомляє Sport Arena.

Зокрема, Гусєв зазначив: "Керівництво Динамо повідомило мені, що наша співпраця підійшло до кінця. Так що тепер я — вільний агент. Бутси на цвях поки не збираюся вішати. Спочатку року підписав угоду про співпрацю з агентом Вадимом Шаблієм. Він зараз і буде займатися моїм подальшим працевлаштуванням".

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На уточнююче питання про варіанти продовження кар'єри зауважив: "Які можуть бути варіанти, якщо про рішення Динамо тільки вчора мені повідомили..."

А на питання про те, чи можуть українські вболівальники розраховувати, що ви продовжите кар'єру в УПЛ, або віддаєте перевагу закордонним варіантів, зазначив: "Можу сказати однозначно, що в Україні для мене існує тільки один клуб — київське Динамо. Я з дитинства мріяв грати в цьому клубі і щасливий, що моя мрія здійснилася. І однозначно, ні в якому іншому українському клубі я грати не буду".

Напередодні повідомлялося про те, що 33-річний півзахисник вже завершив свої виступи за київську команду, незважаючи на те, що його контракт розрахований до літа, і готовий взагалі завершити кар'єру.

Гусєв провів у київському "Динамо" 13 років кар'єри.