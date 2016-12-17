Голландець Галл залишив посаду головного тренера "Сталі" - ЗМІ
11:03, 17 грудня 2016Футбол
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Команда займає 9-е місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги.
Галл показав на чолі команди незадовільні результати / facebook.com/PFC-Stal
Голландський фахівець Якоб Галл залишив посаду головного тренера Сталі, повідомляє з посиланням на свої джерела Sport Arena.
Тренер відправлений у відставку у зв'язку з незадовільними результатами команди — після 18 турів УПЛ Сталь займає 9-е місце в турнірній таблиці, набравши 14 очок.
Нагадаємо, Якоб Галл прийшов в Сталь в травні цього року, і став працювати у тренерському штабі іншого голландського функціонера Еріка ван дер Меєра.
10 серпня ван дер Меєр покинув Сталь, а 52-річний Галл був призначений на посаду головного тренера команди з Кам'янського.
Також, як стало відомо Sport Arena з наближених до тренера джерел, місце Якоба Галла займе фахівець з Росії.
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