Голландець Галл залишив посаду головного тренера "Сталі" - ЗМІ

Голландський фахівець Якоб Галл залишив посаду головного тренера Сталі, повідомляє з посиланням на свої джерела Sport Arena.

Тренер відправлений у відставку у зв'язку з незадовільними результатами команди — після 18 турів УПЛ Сталь займає 9-е місце в турнірній таблиці, набравши 14 очок.

Нагадаємо, Якоб Галл прийшов в Сталь в травні цього року, і став працювати у тренерському штабі іншого голландського функціонера Еріка ван дер Меєра.

10 серпня ван дер Меєр покинув Сталь, а 52-річний Галл був призначений на посаду головного тренера команди з Кам'янського.

Також, як стало відомо Sport Arena з наближених до тренера джерел, місце Якоба Галла займе фахівець з Росії.