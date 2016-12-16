Головний тренер футбольної збірної України Шевченко подякував Шовковському за кар`єру
18:47, 16 грудня 2016Футбол
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Тренер назвав кар'єру голкіпера прикладом для молоді.
Шовоквський провів 23 роки у "Динамо" / fcdynamo.kiev.ua
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловився щодо завершення кар'єри Олександра Шовковського, повідомляє Проспорт.
"Сашко, ти провів прекрасний час у футболі, твоя кар'єра - приклад для усіх молодих футболістів. Пишаюся тим, що грав разом з тобою! Дякую!", - написав Шевченко у Twitter.
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Із Шевченком Шовковський грав за "Динамо" та у збірній України. Про його завершення кар'єри стало відомо 12 грудня.
СаШо з 1993 року виступав за "Динамо". У 2012 році Шовковський завершив кар'єру у збірній України.
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