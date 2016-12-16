Головний тренер футбольної збірної України Шевченко подякував Шовковському за кар`єру

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловився щодо завершення кар'єри Олександра Шовковського, повідомляє Проспорт.

"Сашко, ти провів прекрасний час у футболі, твоя кар'єра - приклад для усіх молодих футболістів. Пишаюся тим, що грав разом з тобою! Дякую!", - написав Шевченко у Twitter.

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Із Шевченком Шовковський грав за "Динамо" та у збірній України. Про його завершення кар'єри стало відомо 12 грудня.

СаШо з 1993 року виступав за "Динамо". У 2012 році Шовковський завершив кар'єру у збірній України.