Плани на міжсезоння: "Шахтар" проведе збори в Іспанії та Португалії, "Динамо" - два збори в Іспанії

Лідери турнірної таблиці чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги київське "Динамо" та донецький "Шахтар" визначилися з планами на зимове міжсезоння, повідомляють офіційні сайти команд.

Після зимової відпустки команда Паулу Фонсеки збереться 14 січня і проведе два збору. З 14 по 22 січня «Шахтар» буде тренуватися в іспанській Ла-Манзі. Потім команда повернеться на кілька днів у Київ, а вже 25 січня почне другий збір у Португалії. «Оранжево-чорні» відправляться в південний регіон Алгарве, де будуть базуватися в місті Лагуш.

У Португалії донеччани візьмуть участь у турнірі Atlantic Cup 2017 разом з датським «Орхусом», шведськими «Юргорденом», «Еребру», чеським «Яблонцем», данським "Ольборгом", хорватською "Рієкою" і ще однією командою, яка визначиться трохи пізніше.. Згідно з регламентом змагання, на груповій стадії кожен учасник проведе по два матчі. Гірники 31 січня відкриють турнір поєдинком з «Яблонцем», а 3 лютого зустрінуться з «Ольборгом». Фінальні ігри пройдуть 6-7 лютого.

Динамівці зберуться на базі в Конча-Заспі також 14-го січня. У цей і наступний день гравці пройдуть традиційний медогляд, а 16-го січня вилетять на перший підготовчий збір в Іспанію. Триватиме він два тижні, заплановані 4-5 контрольних матчів.

Другий збір пройде з 4-го по 18-е лютого, місцем дислокації киян також стане сонячна іспанська Марбелья. Орієнтовно команда зіграє 5-6 контрольних матчів, суперники стануть відомі пізніше.

Завершальний етап підготовки до другої частини сезону тривалістю трохи менше тижня у динамівців заплановано в Києві. 25-го лютого (базова дата туру) в календарі перший офіційний матч року – в Лізі Парі-Матч проти луганської «Зорі».