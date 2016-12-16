Гусєв може залишити "Динамо" слідом за Шовковським - ЗМІ

Слідом за голкіпером Олександром Шовковським, який провів у "Динамо" всю свою ігрову кар'єру - 23 роки, київську команду може покинути Олег Гусєв, який виступав за столичний клуб протягом 13 років. Про це повідомив у своєму Twitter футбольний коментатор Віктор Вацко.

При цьому, коментатор поскаржився, що одна з легенд клубу йде тихо, без особливих проводів.

Читайте такожФК "Динамо" дозаявив Гусєва на новий футбольний сезон УПЛ 2016/17 Протягом своєї 13-річної кар'єри в "Динамо" Гусєв провів 438 матчів, в яких забив 96 голів.

Спад в кар'єрі футболіста почався влітку нинішнього року, коли Гусєв не був включений в заявку збірної України на Євро-2016. У сезоні 2016/17 гравець виходив на поле у складі "Динамо" лише в шести матчах.