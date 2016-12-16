Форвард "Шахтаря" Едуардо не домовився з "Динамо" по контракту

Форвард "Шахтаря" Едуардо не зміг узгодити умови свого переходу в загребське "Динамо", повідомляє Шахта з посиланням на Vecernji List.

Сторони не змогли досягти компромісу в питанні обговорення фінансового аспекту співробітництва. Едуардо хотів би отримувати в "Динамо" 1 мільйон євро зарплати за сезон, у той час як загребський клуб пропонував футболісту 750 тисяч євро фіксованого заробітку плюс всілякі бонуси, при отриманні яких сума досягла 1 мільйона.

Читайте такожЕдуардо відновився після травми і ввійшов у загальну групу "Шахтаря"Небажання сторін йти назустріч один одному призвело до того, що Едуардо подякував керівництву "Динамо" за інтерес до своєї персони, після чого контакти були згорнуті.

Джерело зазначає, що у Едуардо є більш вигідні з економічної точки зору пропозиції від клубів з Австралії, ОАЕ і США, в один з яких, в кінцевому підсумку, форвард, вочевидь, і перебереться.