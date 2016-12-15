Знаменитий воротар Буффон має намір завершити кар'єру після ЧС-2018
Голкіперу "Ювентуса" після закінчення чемпіонату світу буде 40 років.
Знаменитий воротар збірної Італії та "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон не має наміру продовжувати футбольну кар'єру після чемпіонату світу 2018 року. Про це повідомляє Football Italia.
"Є лише незначна ймовірність, що я проведу ще один сезон після цього (ЧС-2018 - ред.). Навряд чи це здійсниться", - заявив голкіпер в інтерв'ю Mediaset.
У нинішньому році Буффон посів дев'яте місце в голосуванні за володаря "Золотого м'яча" найкращому футболістові світу. Італієць задоволений таким досягненням. "Це чудово. Фінішувати в топ-10 в 39 років дуже приємно, навіть незважаючи на те, що справді радіє лише переможець, решта всі учасники, не більше", - сказав воротар.
Нагадаємо, Джанлуїджи Буффон почав професійну кар'єру в 1995 році, коли став грати за "Парму". З 2001 року він виступає в "Ювентусі", з яким став дев'ятиразовим чемпіоном італії і дворазовим фіналістом Ліги чемпіоном.
Крім того, з 1998 року Буффон є основним воротарем збірної Італії. З тих пір він пропустив лише один великий чемпіонат - Євро-2000, на який не поїхав з-за травми. У 2006 році він разом зі своєю командою став чемпіоном світу.
Нагадаємо, кілька днів тому завершив футбольну кар'єру знаменитий воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський.