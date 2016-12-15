Знаменитий воротар Буффон має намір завершити кар'єру після ЧС-2018

Знаменитий воротар збірної Італії та "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон не має наміру продовжувати футбольну кар'єру після чемпіонату світу 2018 року. Про це повідомляє Football Italia.

"Є лише незначна ймовірність, що я проведу ще один сезон після цього (ЧС-2018 - ред.). Навряд чи це здійсниться", - заявив голкіпер в інтерв'ю Mediaset.

У нинішньому році Буффон посів дев'яте місце в голосуванні за володаря "Золотого м'яча" найкращому футболістові світу. Італієць задоволений таким досягненням. "Це чудово. Фінішувати в топ-10 в 39 років дуже приємно, навіть незважаючи на те, що справді радіє лише переможець, решта всі учасники, не більше", - сказав воротар.

Нагадаємо, Джанлуїджи Буффон почав професійну кар'єру в 1995 році, коли став грати за "Парму". З 2001 року він виступає в "Ювентусі", з яким став дев'ятиразовим чемпіоном італії і дворазовим фіналістом Ліги чемпіоном.

Крім того, з 1998 року Буффон є основним воротарем збірної Італії. З тих пір він пропустив лише один великий чемпіонат - Євро-2000, на який не поїхав з-за травми. У 2006 році він разом зі своєю командою став чемпіоном світу.

Нагадаємо, кілька днів тому завершив футбольну кар'єру знаменитий воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський.