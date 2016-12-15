Майже 90 відсотків футболістів визнають існування договірних матчів у Першій лізі

Проведено опитування гравців Першої та Другої ліг, з метою з'ясування найактуальніших проблем для українського професійного футболу і наскільки вони занедбані, повідомляє Sport Arena.

Проконсультувавшись з експертами, видання визначило 11 найзлободенніших питань і провело анонімне опитування серед 100 футболістів усіх клубів Першої та Другої ліг.

Так, 89 відсотків гравців команд Першої ліги та 71 відсоток Другої ліги вважають, що у лігах існують договірні матчі. Загалом у двох лігах договірними можуть бути, на думку гравців, до 20 відсотків матчів. 15 відсоткам гравців (в обох лігах) пропонували зіграти в таких матчах.

29 відсотків гравців стикаються з проблемою затримки виплати заробітної плати. а 44 відсотка - з затримкою виплат преміальних. 54 відсотки гравців скаржаться на проблеми з виконанням клубами інших зобов’язань, окрім зарплати, - побут, екіпірування, умови життя і роботи. 12 відсоткам гравців клуб відмовлявся допомагати з лікуванням після травми.

12 відсотків гравців скаржаться на те, що клуб з тих чи інших причин відмовляв їм у тренуваннях.

81 відсоток опитаних гравців вважають, що у лігах є випадки прямого підкупу арбітрів. А 27 відсоткам відомі подібні випадки.

42 відсотки гравців серед опитаних вважають що їхня ліга стоїть на місці, 39 - що розвивається, 19 - що деградує.