Мадридський "Реал" вийшов до фіналу клубного чемпіонату світу з футболу

Мадридський "Реал" став другим фіналістом клубного чемпіонату світу з футболу після того, як сьогодні в півфіналі турніру переміг мексиканської "Америки".

Матч, що пройшов на стадіоні в японській Йокогамі, завершився з рахунком 2:0. На другій доданій хвилині до першого тайму голом відзначився Карім Бензема, а на третій доданій хвилині другого тайму - Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, першим фіналістом турніру вчора стала японська "Касіма Антлерс", яка сенсаційно перемогла чемпіона південноамериканського Кубка Лібертадорес колумбійський "Атлетіко Насьональ".

Фінальний матч відбудеться в неділю, 18 грудня, в Йокогамі.