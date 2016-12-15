Срна очолює рейтинг найбільш ефективних футболістів чемпіонату України

Захисник донецького "Шахтаря" Даріо Срна лідирує в рейтингу найкорисніших гравців чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги в сезоні 2016/17. Рейтинг склала авторитетна аналітична компанія InStat Football, повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Євген Гресь.

До десятку найкорисніших входить відразу вісім футболістів донецького "Шахтаря". Окрім Срни, це Марлос, Фред, Ісмаїлі, Тайсон, Ярослав Ракицький, Бернард і Іван Ордець.

Також у Топ-10 рейтингу увійшли два футболісти київського "Динамо" Андрій Ярмоленко та Євген Макаренко.

Відзначимо, що в минулі сезони найбільш ефективними гравцями УПЛ за версією InStat ставали Алекс Тейшейра ("Шахтар"), Андрій Ярмоленко ("Динамо"), Марко Девіч ("Металіст"), Генріх Мхітарян ("Шахтар"), Фернандіньо ("Шахтар") та Роман Єременко ("Динамо").

Нагадаємо, раніше найкращим футболістом України 2016 року був визнаний півзахисник "Динамо" Андрій Ярмоленко.