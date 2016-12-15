"Шахтар" взимку зіграє з данськими, шведськими та чеськими командами
11:51, 15 грудня 2016Футбол
103
Донецька команда визначилася з планом підготовки до весняної частини сезону.
"Шахтар" запланував на зиму кілька спарингів / ФК "Шахтар"
Донецький "Шахтар" протягом зимової перерви в чемпіонаті України візьме участь у турнірі Atlantic Cup 2017. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Матчі пройдуть у рамках другого тренувального збору "гірників", який пройде з 25 січня по 9 лютого. Суперниками донецької команди на турнірі можуть стати данський "Орхус", шведські "Юргорден", "Еребру" та чеський "Яблонець".
Перший збір "Шахтаря" в іспанській Ла-Манзі (14-22 січня) не передбачатиме проведення товариських зустрічей.
Нагадаємо, перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" має провести 16 лютого в Іспанії, з місцевою "Сельтою" з Віго.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter