"Шахтар" взимку зіграє з данськими, шведськими та чеськими командами

Донецький "Шахтар" протягом зимової перерви в чемпіонаті України візьме участь у турнірі Atlantic Cup 2017. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Матчі пройдуть у рамках другого тренувального збору "гірників", який пройде з 25 січня по 9 лютого. Суперниками донецької команди на турнірі можуть стати данський "Орхус", шведські "Юргорден", "Еребру" та чеський "Яблонець".

Перший збір "Шахтаря" в іспанській Ла-Манзі (14-22 січня) не передбачатиме проведення товариських зустрічей.

Нагадаємо, перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" має провести 16 лютого в Іспанії, з місцевою "Сельтою" з Віго.