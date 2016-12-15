АПЛ. "Челсі", "Ліверпуль" та інші лідери чемпіонату Англії обійшлися без втрат очок
Сьогодні завершилися матчі 16-го туру чемпіонату англійської Прем'єр-ліги.
Жоден з лідерів турнірної таблиці англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) у сьогоднішніх матчах 16-го туру не втратив очки.
Лідер чемпіонату лондонський "Челсі" завдяки голу Сеска Фабрегаса та надійній грі голкіпера Тібо Куртуа обіграв "Сандерленд". "Ліверпуль", "Манчестер Сіті" і "Тоттенхем" також здобули "сухі" перемоги над опонентами.
Крім того, "Манчестер Юнайтед" переміг "Крістал Пелас" з рахунком 2:1. Перемогу "МЮ" приніс гол на останніх хвилинах матчу у виконанні Златана Ібрагімовича, який скористався дальньою передачею від Поля Погба і з гострого кута одним дотиком переправив м'яч повз воротаря суперників.
Таким чином, єдиною командою лідируючої групи АПЛ, яка не змогла виграти в 16-му турі, став лондонський "Арсенал". Вчора "каноніри" поступилися "Евертону" з рахунком 1:2.
Результати матчів:
Сандерленд - Челсі - 0:1 (0:1)
Гол: Фабрегас (40).
Міддлсбро - Ліверпуль - 0:3 (0:1)
Голи: Лаллана (29, 68), Орігі (60).
Манчестер Сіті - Вотфорд - 2:0 (1:0)
Голи: Сабалєта (33), Давід Сілва (86).
Тоттенхем - Халл Сіті - 3:0 (1:0)
Голи: Еріксен (14, 63), Ваньяма (73).
Крістал Пелас - Манчестер Юнайтед - 1:2 (0:1)
Голи: Макартур (66) - Погба (45+1), Ібрагімовіч (88).
Становище команд в лідируючій групі:
1. Челсі - 40;
2. Ліверпуль - 34;
3. Арсенал - 34;
4. Манчестер Сіті - 33;
5. Тоттенхем - 30;
6. Манчестер Юнайтед - 27.