АПЛ. "Челсі", "Ліверпуль" та інші лідери чемпіонату Англії обійшлися без втрат очок

Жоден з лідерів турнірної таблиці англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) у сьогоднішніх матчах 16-го туру не втратив очки.

Лідер чемпіонату лондонський "Челсі" завдяки голу Сеска Фабрегаса та надійній грі голкіпера Тібо Куртуа обіграв "Сандерленд". "Ліверпуль", "Манчестер Сіті" і "Тоттенхем" також здобули "сухі" перемоги над опонентами.

Крім того, "Манчестер Юнайтед" переміг "Крістал Пелас" з рахунком 2:1. Перемогу "МЮ" приніс гол на останніх хвилинах матчу у виконанні Златана Ібрагімовича, який скористався дальньою передачею від Поля Погба і з гострого кута одним дотиком переправив м'яч повз воротаря суперників.

Таким чином, єдиною командою лідируючої групи АПЛ, яка не змогла виграти в 16-му турі, став лондонський "Арсенал". Вчора "каноніри" поступилися "Евертону" з рахунком 1:2.

Результати матчів:

Сандерленд - Челсі - 0:1 (0:1)

Гол: Фабрегас (40).

Міддлсбро - Ліверпуль - 0:3 (0:1)

Голи: Лаллана (29, 68), Орігі (60).

Манчестер Сіті - Вотфорд - 2:0 (1:0)

Голи: Сабалєта (33), Давід Сілва (86).

Тоттенхем - Халл Сіті - 3:0 (1:0)

Голи: Еріксен (14, 63), Ваньяма (73).

Крістал Пелас - Манчестер Юнайтед - 1:2 (0:1)

Голи: Макартур (66) - Погба (45+1), Ібрагімовіч (88).

Становище команд в лідируючій групі:

1. Челсі - 40;

2. Ліверпуль - 34;

3. Арсенал - 34;

4. Манчестер Сіті - 33;

5. Тоттенхем - 30;

6. Манчестер Юнайтед - 27.