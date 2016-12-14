Українська молодіжка програла Угорщині на чемпіонаті світу з хокею

Збірна України з хокею програла у своєму третьому матчі на молодіжному чемпіонаті світу у Дивізіоні 1В, який проходить у Будапешті.

Команда Андрія Савченка поступилася господарям змагань збірній Угорщини з рахунком 1:3. У складі українців шайбу забив Ярослав Свищев.

Таким чином, надалі збірну України очікує боротьба за виживання у Дивізіоні 1В, який є третім за рангом у світовій ієрархії.

Нагадаємо, раніше "синьо-жовті" програли Польщі (2:4) і перемогли в овертаймі Італію (2:1). Наступний матч Україна проведе завтра, 15 грудня, проти Словенії.

Угорщина U20 - Україна U20 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Шайби: 02:58 Петер (Ревеш, Стипсіч) - 1:0; 07:05 Свищев (Александров, Ворона - більш.) - 1:1; 40:16 Шагі (Стипсіч) - 2:1; 47:57 Ревеш (Петер, Р. Кіш) - 3:1.