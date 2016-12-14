"Динамо" висунуло ініціативу закріпити за Шовковським 1-й номер

Київське "Динамо" висунуло ініціативу про закріплення першого номера за Олександром Шовковським, повідомляється в Twitter столичного клубу.

Вболівальникам пропонується відповісти на питання: "Чи підтримуєте ви ініціативу назавжди закріпити за Олександром Шовковським 1-й номер у нашій команді?"

Шовковський офіційно оголосив про закінчення кар'єри 12 грудня, після закінчення останнього матчу "Динамо" у календарному 2016-му році проти донецького "Шахтаря".

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Коріний киянин і вихованець школи "Динамо" Шовковський провів у команді всю свою професійну кар'єру - з 1993 по 2016 роки. Єдиним винятком стали дві гри за ЦСК ЗСУ в 1993-му році.

Шовковський - 14-разовий чемпіон України, 11-разовий володар Кубка України та 6-разовий володар Суперкубка України.