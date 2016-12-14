У фіналі клубного чемпіонату світу з футболу вперше зіграє команда з Японії

Японська команда "Касіма Антлерс" сенсаційно обіграла в півфіналі клубного чемпіонату світу з футболу колумбійський "Атлетіко Насьональ". Матч, що пройшов в Осаці, завершився з рахунком 3:0.

Голи за японську команду забивали Шома Дої, Ясусі Ендо та Юма Сузукі. Примітно, що перед тим, як у першому таймі гри за рахунку 0:0 призначити пенальті у ворота "Атлетіко Насьональ", арбітр зустрічі Віктор Кашшаї запросив відеоповтор епізоду. Удар з позначки реалізував Дої.

"Касіма Антлерс" потрапила на клубний ЧС-2016 у якості переможця японської Джей-ліги. Раніше японські команди ніколи не брали участь у фіналі клубного чемпіонату світу.

Другий півфінал турніру відбудеться завтра в Йокогамі - мадридський "Реал" зіграє з мексиканською "Америкою". Фінал турніру відбудеться 18 грудня також в Йокогамі.