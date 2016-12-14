Київське "Динамо" взимку підсилиться форвардом "Олександрії"

Український форвард Роман Яремчук взимку повернеться в київське "Динамо" після того, як завершився термін дії його орендної угоди з "Олександрією". Про це повідомляє Football.ua, посилаючись на газету "Команда".

Дану інформацію підтвердив головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран. За його словами, нападник повертається в "Динамо", і йому потрібно шукати заміну.

В жовтні 21-річного нападника визнавали найкращим футболістом місяця в чемпіонаті України. Прогрес гравця зазначав головний тренер збірної України Андрій Шевченко. Сам же Роман виявляв бажання виступати за "Динамо".

У нинішньому сезоні Яремчук забив п'ять м'ячів і віддав одну гольову передачу в 14-ти поєдинках "Олександрії" у Прем'єр-лізі.