Італійський "Торіно" не буде підписувати в зимове міжсезоння динамівця Віду
Клуб з Турина зробив вибір на користь гравця "Наполі" Тонеллі.
Керівники «Торіно» визначилися з кандидатом на посилення захисних порядків команди у зимове міжсезоння, повідомляє dynamo.kiev.ua з посиланням на Football-italia.
Туринці підпишуть 26-річного гравця «Наполі» Лоренцо Тонеллі з «Наполі».
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Тонеллі переїхав в Неаполь за 10 млн євро влітку з «Емполі», але спочатку травмувався, а потім вже не входив у плани тренера Мауріціо Саррі. У підсумку кваліфікований захисник так і не дебютував у новому клубі. Разом з тим, його трансферна вартість, як і раніше, тримається на рівні 8,5 млн євро.
Раніше ЗМІ повідомляли про стійкий інтерес туринського клубу до захисника київського «Динамо» і збірної Хорватії Домагоя Віди.