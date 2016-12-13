АПЛ. Лондонський "Арсенал" програв "Евертону" та втратив шанс стати лідером чемпіонату

Лондонський "Арсенал" програв "Евертону" у матчі 16-го туру чемпіонату англійської футбольної Прем'єр-ліги (АПЛ). Гра завершилася з рахунком 2:1.

На гол Алексіса Санчеса в першому таймі ліверпульська команда відповіла точними ударами Шимуса Коулмена та Ешлі Вільямса.

Таким чином, після 16 турів чемпіонату у "Арсенала" залишиться 34 очки. Завтра лондонців у турнірній таблиці зможе наздогнати "Ліверпуль", якщо переможе "Міддлсбро".

Лідером чемпіонату, незалежно від резутальтів туру, залишиться лондонський "Челсі", який набрав 37 очок. Завтра команда Антоніо Конте проведе матч проти аутсайдера чемпіонату "Сандерленда".

Результати матчів:

Евертон - Арсенал - 2:1 (1:1)

Голи: Коулмен (44), Вільямс (88) - Санчес (20).

Борнмут - Лестер - 1:0 (1:0)

Гол: П'ю (34).