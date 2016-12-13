Багатостраждальну "Зеніт-Арену" затопили під час пожежних випробувань

На стадіоні "Зеніт-Арена" на Крестовському острові в Санкт-Петербурзі стався потоп, в результаті чого водою був заповнений весь нижній ярус стадіону. Про це повідомляє радіо "Балтика".

За словами очевидців, для ліквідації розливу знадобилася допомога спеціальних відкачуючих машин "Водоканалу". На стадіон для усунення підтоплення приїжджали кілька автомобілів підприємства. За однією з версій, вночі при заповненні пожежних гідрантів забули закрити вентиль, через що водою нібито заповнило весь перший ярус.

Разом з тим, прес-секретар компанії-генпідрядника "Метрострой" Катерина Гигиняк заявила, що масштабного потопу вдалося уникнути.

"Вночі був невеликий вилив води, пов'язаний з випробуваннями пожежної системи. В даний момент усі наслідки цього невеликого НП усунені. Робота триває в штатному режимі", - сказала Гигиняк.

Як повідомляв УНІАН, раніше комісія ФІФА визнала поле стадіону "Зеніт-Арени" непридатним для проведення офіційних матчів. Влада міста витратили на поле близько 160 мільйонів доларів.

Стадіон на Крестовському острові мав бути зданий в експлуатацію до кінця грудня 2016 року. Спочатку планувалося, що на ньому можна буде проводити матчі ще в 2009 році, але закінчення будівництва переносилося кілька разів.

"Зеніт-Арена" стане одним з найдорожчих стадіонів у світі. За словами Вадіма Тюльпанова, який займає посаду голови комісії Совет Федерації з підготовки та проведення ЧС-2018 з футболу в Росії, вартість будівництва стадіону вже перевищила мільярд доларів.