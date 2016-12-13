Срна подякував Шовковському за суперництво на футбольному полі

Капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна подякував колишнього капітана київського "Динамо" Олександра Шовковського за багаторічне суперництво на футбольному полі. Про це хорватський захисник "гірників" написав на своїй сторінці в Instagram.

"Легенда "Динамо" Саша Шовковський завершив кар'єру гравця. Спасибі тобі за багаторічну безкомпромісну боротьбу на полі! Удачі в майбутньому і всього найкращого! Браво, Олександре", - написав Срна, опублікувавши свою фотографію з Шовковським перед одним з матчів "Динамо" і "Шахтаря".

Нагадаємо, вчора знаменитий воротар "Динамо" завершив кар'єру футболіста. Шовковський виступав за київську команду з 1993 року, ставши 14-кратним чемпіоном України.