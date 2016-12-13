Юнацькі збірні України дізналися своїх суперників по відбірковим турнірам Євро

У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулися жеребкування відбііркових змагань Євро одраз у у чотирьох вікових групах - U-16,17,18 та 19- річних гравців, повідомляє Федерація футболу України.

Юнацька збірна команда України серед гравців 2001 року народження (U-16) отримала суперників у кваліфікаційному раунді чемпіонату Європи 2017/2018, фінальна частина якого пройде на футбольних полях Англії. Команда Олега Кузнецова потрапила до квартету 11, де компанію «синьо-жовтим» склали юнацькі збірні Ірландії, Болгарії та Азербайджану. Матчі цієї стадії континентальної першості відбудуться восени 2017 року - 10-16 жовтня у Болгарії. До еліт-раунду Євро-2017/2018 потраплять по дві кращі збірні з кожної групи, а також чотири колективи, що зайняли треті місця і мають найкращі турнірні показники у зустрічах із лідируючими парами. Проведення поєдинків еліт-раунду ЧЄ заплановано навесні, а фінальна частина змагань – у травні 2018 року.

Юнацька збірна команда України серед гравців віком до 17 років потрапила до групи 6 під час жеребкування еліт-раунду континентальної першості-2016/2017. У суперники команді Сергія Попова випали юнацькі збірні команди Франції, Швеції та Австрії. До фінальної частини турніру, яка відбудеться у травні 2018 року у Хорватії, потраплять 8 переможців груп та 7 кращих команд, серед тих, що посіли другі місця.

Збірна України U-18 зіграє в кваліфікації ЧЄ-2017/2018 з Албанією, Чорногорією та Норвегією. До еліт-раунду Євро-2017/2018 потраплять по дві кращі збірні з кожної групи, а також чотири колективи, що зайняли треті місця і мають найкращі турнірні показники у зустрічах із лідируючими парами.

А підопічні Володимира Циткіна (до 19 років) потрапила до групи 1, де за путівку на ЧЄ-2017 посперечається з командами Нідерландів, Греції та Фінляндії. Міні-турнір відбудеться у Нідерландах.