Срна домовився з "Барселоною" про термін свого контракту - ЗМІ

Захисник донецького "Шахтаря" Даріо Срна домовився з "Барселоною" про термін свого контракту з каталонським клубом. Про це повідомляє Football.ua, посилаючись на Mundo Deportivo.

За інформацією видання, мова йде про угоду, яка буде дійсно півтора року - до кінця сезону 2017/18.

У той же час сторони поки не домовилися про заробітну плати 34-річного футболіста. Зазначається, що саме це на даний момент є найскладнішим моментом у переговорах.

Нагадаємо, про інтерес "Барселони" до Даріо Срни іспанські ЗМІ писали ще у вересні. Каталонський клуб бачить у хорватському захиснику заміну Алейшу Відалю, який не зміг вразити своєю грою тренерський штаб команди на чолі з Луїсом Енріке.

Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов пообіцяв відпустити Срну в "Барселону" безкоштовно, якщо футболіст домовиться про умови контракту з іспанським клубом.