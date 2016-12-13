Мораєс після видалення в матчі з "Шахтарем": Я зійшов з глузду

Нападник "Динамо" Жуніор Мораєс прокоментував поразку від "Шахтаря", повідомляє Динамоманія.

"Ми провели дуже хороший перший тайм, але у другому в нас була низька концентрація. А проти такої великої команди, як «Шахтар», не можна мати низьку концентрацію. Ось ми і пропустили два голи".

Коментуючи епізод зі своїм видалення, бразилець, сумно посміхаючись, зауважив: "Я зійшов з розуму, і це так сумно. Повинен сказати «вибачте» тим гравцям «Шахтаря», з якими я так вчинив. А також вибачитися перед одноклубниками за цю картку".

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А говорячи про те, чи є шанси виграти чемпіонат, зауважив: "Довгий час нашим суперником був не «Шахтар», а ми самі. Тому що ми робили такі помилки, які не повинні були. «Динамо» - великий клуб, який не повинен допускати такого. Ми повинні бути сильнішими. Ми два роки були на вершині, але зараз багато що змінилося".

Як повідомляв УНІАН, у центральному матчі 18-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" - "Шахтар" кияни програли донецькій команді з рахунком 3:4.