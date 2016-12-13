Ярмоленко визнаний найкращим футболістом України 2016 року

На церемонії «Футбольні зірки України-2016» було визначено найкращого футболіста 2016 року.

Ним став гравець київського "Динамо" Андрій Ярмоленко. Серед номінантів також були представлені Тарас Степаненко та Марлос із донецького "Шахтаря", повідомляє прес-служба Федерації футболу України. У список 11 найкращих гравців 2016 року увійшли: Воротар: Андрій Пятов ("Шахтар", Донецьк) Захисники: Даріо Срна, Ярослав Ракицький (обидва - "Шахтар", Донецьк), Євген Хачеріді ("Динамо", Київ), Едуард Соболь ("Зоря, Луганськ") Півзахисники: Фред, Віктор Коваленко, Тарас Степаненко (усі - "Шахтар", Донецьк) Нападники: Андрій Ярмоленко, Жуніор Мораес (обидва - "Динамо", Київ), Марлос ("Шахтар", Донецьк).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter