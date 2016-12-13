Суркіс похвалив "Динамо" за матч з "Шахтарем" і акцентував увагу на провокаціях суперника

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував матч 18 туру Прем `єр-Ліги "Динамо" - "Шахтар" й розповів про майбутню стратегію клубу, повідмляє dynamo.kiev.ua.

"Я б не говорив окремо тільки про перший тайм, а говорив би про гру в цілому. Ми практично 30 хвилин грали удесятьох, команда билася і демонструвала хороший футбол. Ми могли пропустити ще, але могли і забити. Один тільки Гармаш мав два стовідсоткові моменти. Гра була хороша і, упевнений, сподобалася уболівальникам. Природно, усім нам неприємно, що ми програли. Хотілося, щоб "Динамо" виграло і зберегло інтригу в чемпіонській гонці. Але ми повинні стійко це переносити, ми повинні будувати команду.

У нас є мета і завдання - побудувати хорошу боєздатну команду з наших молодих українських футболістів, якщо вийде, в найближче трансферне вікно посилити ті позиції, які Сергій Ребров визнає за потрібне", - зазначив Суркіс.

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Коментуючи гру суперника, президент "Динамо" відзначив: "Провокації є наслідком того, що вони нагнітають обстановку до початку матчу. Це їх стиль, це їх манера гри, їх культура поведінки. Вони звикли так поводитися. Усі розуміють, навіщо вони це роблять. Для них київське "Динамо" - великий подразник. Але сьогодні наші хлопці довели, що вони можуть бути стійкими до цього. Природно, не усі витримують цю напругу. Я вважаю, Мораєс не повинен був так робити у будь-якому випадку. Недозволенно розпускати руки на футбольному полі. Але це футбол, емоції, усі хочуть виграти. Сьогодні "Шахтар" був сильніший, завтра сильніше виявимося ми".

Як повідомляв УНІАН, центральний матч 18-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" - "Шахтар" завершився перемогою донецької команди з рахунком 3:4.