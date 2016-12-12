Фонсека: Пріоритетом "Шахтаря" залишається перемога в чемпіонаті України

Головний тренер донецького "Шахтаря" Пауло Фонсека поділився враженнями від сьогоднішньої гри проти київського "Динамо" в чемпіонаті України, який завершився перемогою його команди з рахунком 4:3. Слова португальського фахівця наводить Sport Arena.

"Початок був дивовижним, команди відразу забили по голу. "Динамо" забило і ми здорово відповіли. Потім гра збалансувалася, у нас були моменти, "Динамо" небезпечно грало на контратаках і забив зі штрафного.

В перерві ми трохи скорегували гру і дали зрозуміти гравцям, що потрібно. Ми забили чотири голи, але моментів було ще більше. Зрозуміло, що з видаленням гравця "Динамо" стало грати простіше", - прокоментував хід гри Фонсека.

Незважаючи на перемогу, Фонсека не збирається святкувати перемогу у чемпіонаті України достроково, а також заявляє, що саме успіх у Прем'єр-лізі залишається пріоритетом "гірників" у нинішньому сезоні.

"Наша головна мета - стати чемпіонами України. Тому ми не будемо відмовлятися від неї або змінювати цілі. Ми не будемо ставити Лігу Європи в пріоритет. Наш пріоритет - чемпіонат України", - заявив тренер "Шахтаря".

Нагадаємо, після сьогоднішнього матчу відрив "Шахтаря" від "Динамо" в турнірній таблиці чемпіонаті України виріс до 13 очок.