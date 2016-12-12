Ребров після поразки від "Шахтаря": Мені немає в чому дорікнути команді

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров поділився враженням від матчу, в якому його команда програла донецькому "Шахтарю" з рахунком 3:4. Слова фахівця наводить Sport Arena.

"Можна дивитися на гру до видалення і після. Ми на установці говорили, що будуть провокації і не можна піддаватися. На жаль, піддалися. Але мені немає в чому дорікнути команді", - заявив Ребров.

"Після перерви чудово розуміли, що "Шахтарю" не можна давати простору. Вони це використовували. Ми - ні", - додав він.

Ребров також підкреслив, що всі футболісти "Динамо" намагалися здобути позитивний результат у грі з "Шахтарем".

"Я говорив хлопцям перед грою, що від кожного залежить результат. Всі старалися, але ми грали з сильним суперником. Думаю, глядачі отримали задоволення від гри. На жаль, немає результату, і я так само засмучений, як і всі вболівальники".

Коментуючи видалення Жуніора Мораєса, Ребров назвав його поведінку безвідповідальною і пообіцяв, що гравець буде покараний.

"Вибір Мораєса у стартовій складу — це мій вибір. Він сказав, що не було фейр-плей і він вдарив в обличчя. Звичайно, нападник не може так діяти. Але це мій вибір. Мораєс отримає стільки, скільки отримає. Я сказав йому, що гравець так не може себе вести на полі. Але самого епізоду я не бачив, я відвернувся", - сказав тренер "Динамо".

Ребров також прокоментував шанси команди на чемпіонство після того, як "Шахтар" відірвався від киян вже на 13 очок у турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

"Зараз вже немає різниці, можна чи не можна зачепитися за чемпіонство. Потрібно боротися, адже попереду ще досить часу. Треба налаштовуватися на кожну гру. Ми ніколи не програвали посеред сезону, скільки очок не був би відрив", - підсумував Ребров.

Нагадаємо, "Динамо" поступилося "Шахтарю" в домашньому матчі чемпіонату України з рахунком 3:4.