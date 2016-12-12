Знаменитий воротар "Динамо" Шовковський завершив кар'єру футболіста

Знаменитий воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський завершив кар'єру футболіста. Про це на прес-конференції після матчу киян з донецьким "Шахтарем" заявив головний тренер "Динамо" Сергій Ребров, повідомляє кореспондент УНІАН.

"Шовковський попрощався з командою у роздягальні. Ми всі йому подякували і з жалем мусимо констатувати, що він завершує роботу у "Динамо" як футболіст. Всі подякували йому за роки в клубі", - сказав Ребров.

Нагадаємо, Олександр Шовковський виступав за "Динамо" з 1993 року. На його рахунку 656 матчів за команду у всіх турнірах, у тому числі 426 - в чемпіонаті України.

Шовковський - 14-разовий чемпіон України та 11-разовий переможець Кубка України. Він був основним воротарем "Динамо", коли кияни виходили до півфіналу Ліги чемпіонів 1998/99.

Крім того, на рахунку воротаря 92 матчі у складі збірної України. Разом з національною командою Шовковський виходив до чвертьфіналу чемпіонату світу 2006 року.

У листопаді голкіпер оголосив про намір завершити кар'єру після закінчення свого контракту з "Динамо" у 2016 році.