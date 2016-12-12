Форвард мадридського "Реала" Кріштіану Роналду став володарем "Золотого м'яча" - найпрестижнішої індивідуальної нагороди у світі футболу. Про це повідомило видання France Football, яке є засновником трофея.

Для Роналду цей "Золотий м'яч" став четвертим у кар'єрі. Раніше він визнавався найкращим футболістом світу в 2008, 2013 і 2014 роках.

У форварда "Барселони" Ліонеля Мессі залишається п'ять "Золотих м'ячів".

Нагадаємо, в 2016 році Роналду привів "Реал" до перемоги в Лізі чемпіонів і збірну Португалії до тріумфу на Євро-2016.