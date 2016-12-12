УПЛ. "Шахтар" переміг "Динамо" у захоплюючому матчі з сімома голами (відео)

Донецький "Шахтар" переміг київське "Динамо" у матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги. Видовищний матч, що пройшов на НСК "Олімпійський", завершився з рахунком 3:4.

Команди обмінялися забитими голами вже в перші три хвилини зустрічі, причому в обох випадках відзначалися футболісти "Динамо". Спочатку форвард Мораєс вразив чужі ворота, а потім захисник Євген Хачеріді - свої.

На 30-й хвилині зустрічі Сергій Рибалка реалізував штрафний удар і знову вивів "Динамо" вперед - 2:1.

Однак на початку другого тайму "Шахтарю" вдалося не лише відігратися, але й вийти вперед. В обох випадках атака "гірників" розвивалася на правому флангу - на 50-й хвилині Даріо Срна асистував Фреду, а на 57-й Марлос - Факундо Феррейрі. Так рахунок став 2:3.

Під кінець матчу команди знову обмінялися голами. "Шахтарю" другий раз допоміг Євген Хачеріді, який забив ще один гол у свої ворота. А через кілька хвилин Артем Бесєдін відіграв м'яч після подачі кутового - 3:4.

Також зазначимо, що з 60-ї хвилини "Динамо" грало в меншості. Мораєс отримав пряму червону картку за удар рукою по обличчю Даріо Срні. Епізод міг перерости в серйозну бійку, але цього разу команди вирішили не повторювати помилок минулого.

Динамо (Київ) - Шахтер (Донецьк) - 3:4 (2:1)

Голы: Мораєс (1), Рибалка (30), Бєсєдін (90+1) - Хачеріді (3, 89 - оба в свои ворота), Фред (50), Феррейра (57).

Ш: Пятов, Срна, Кучер, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко (Малишев, 90+3), Фред, Марлос (Дентіньо, 80), Коваленко (Тайсон, 74), Бернард, Феррейра;

Д: Рудько, Віда, Бурда, Хачеріді, Макаренко, Рибалка, Сидорчук (Бесєдін, 73), Буяльский (Гармаш, 58), Ярмоленко, Гонсалес (Циганков, 81), Мораєс.

Предупреждения: Бурда, Гонсалес, Рибалка - Степаненко, Срна, Фред, Дентіньо;

Удаление: Мораєс (60), Рибалка (90+3).