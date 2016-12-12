"Динамо" перемагає "Шахтар" після першого тайму (відео голів)

Результативний перший тайм завершився з рахунком 2:1.

Київська команда обіграє донецький "Шахтар" з рахунком 2:1 за підсумками першого тайму матчу 18-го туру чемпіонату української Прем'єр-ліги. На 1-й хвилині гол забив форвард "Динамо" Жуніор Мораєс, на 3-й - захисник киян Євген Хачеріді ударом по своїх воротах зрівняв рахунок. На 30-й хвилині півзахисник "Динамо" Сергій Рибалка точним ударом зі штрафного вдруге вивів свою команду вперед. Гол Мораєса: Автогол Хачеріді: Гол Рибалки:

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