Склад "Динамо" на матч з "Шахтарем": Хачеріді, Ярмоленко та інші найсильніші - в основі

Став відомий склад київського "Динамо" на матч 18-го туру української Прем'єр-ліги проти донецького "Шахтаря". Про нього повідомив офіційний сайт УПЛ.

Основний склад виглядає так:

72. Артур Рудько, 26. Микита Бурда, 24. Домагой Віда, 34. Євген Хачеріді, 27. Євген Макаренко, 16. Сергій Сидорчук, 17. Сергій Рибалка, 29. Віталій Буяльський, 10. Андрій Ярмоленко, 25. Дерліс Гонсалес, 11. Мораєс.

Запасні: 35. Максим Коваль, 5. Віторіну Антунєш, 15. Віктор Циганков, 18. Микита Корзун, 19. Денис Гармаш, 20. Олег Гусєв, 41. Артем Бесєдін.

Нагадаємо, раніше став відомий склад "Шахтаря" на матч проти "Динамо".

На УНІАН відбудеться відеотрансляція футбольного матчу. Гра розпочнеться о 19:00.