"Шахтар" оголосив склад на "Динамо" Факундо Феррейра, Бернард в основі, Тайсон - на заміні

Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" сьогодні проведуть свій останній матч 2016 року.

Донецький "Шахтар" опублікував на своїй сторінці в Twitter стартовий склад команди на виїзний матч 18-го туру чемпіонату України з футболу проти київського "Динамо". Склад виглядає так: 30. Андрій Пятов, 33. Даріо Срна, 5. Олександр Кучер, 44. Ярослав Ракицький, 31. Ісмаїлі, 8. Фред, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос, 74. Віктор Коваленко, 10. Бернард, 19. Факундо Феррейра; Запасні: 26. Микита Шевченко, 2. Богдан Бутко, 38. Сергій Кривцов, 17. Максим Малишев, 28. Тайсон, 9. Дентіньо, 41. Андрій Борячук. Нагадаємо, на УНІАН пройде відеотрансляція зустрічі.

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